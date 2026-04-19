「春季高校野球神奈川大会、横浜４−３鎌倉学園」（１８日、サーティーフォー保土ケ谷球場）“プチ・ハプニング”にも投げ勝った。今秋ドラフト上位候補の横浜・織田翔希投手（３年）が選抜大会以来、初登板で８回２失点。「まだまだ納得のいく球は投げられていない。まだ成長できる」と闘志を燃やした。１−１の二回無死二塁に２番手で救援登板し、後続を断った。直後に血まめができたが、球を深く握って投げるなど工夫し、