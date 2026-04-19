◇セ・リーグヤクルト4−3巨人（2026年4月18日神宮）勝利を予言するかのようにヤクルトのチームカラーの一つ「緑色」の花火が打ち上がった。同点に追いついた9回1死で中断。神宮がどよめく中、長岡には夜空を眺める余裕があった。「花火が上がったので、お祝いしてくれてんのかなって」隣接するMUFG国立で開催中だった人気バンド「Mrs.GREENAPPLE」のライブ演出と試合のクライマックスがリンクした。再開後に丸山