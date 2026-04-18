なかなか痩せにくいパーツとして“太もも”を真っ先にイメージする方は少なくないと思います。そんな太ももが痩せにくい原因が筋力や代謝の低下。そこで習慣に採り入れたいのが、代謝を高めつつ、太ももの筋肉を効率良く強化できるピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグリフト・ピラティス】です。ダブルレッグリフト・ピラティス内転筋と外転筋を一挙に鍛えることができる高効率なエクササイズです。また、血行促進にもつな