【過去と未来の交差点】俳優の松山ケンイチ（41）が2026年のドラマ界で最もホットな活躍を見せている。発達障がいを抱える裁判官、パティシエ、医師に寿司職人…。どの役も自分色にしっかりと染め上げている。一方で、田舎に生活拠点をつくるなど、自然や動物への愛情が深いことでも有名だ。20代前半で出演したある作品で気付いた“コミュニケーション”が、今の松山の大きな土台となっていた。（山内健司）「仕事からの学びが