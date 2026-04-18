春の軽い羽織りとして活躍するカーディガン。気温調整がしやすく、日常使いしやすい便利なアイテムですが、その一方で「無難にまとめているのにアカ抜けない」「なぜか今っぽく見えない」と感じている人も少なくありません。その違和感の正体は、アイテムそのものではなく“着こなしのバランス”。ほんの少しの差で、印象は大きく変わります。▲ボタンをすべて閉めて抜けがなく重たく見えたり、体にフィットしすぎてやや古い印象に