「関西六大学野球、大商大２−０龍谷大」（１８日、わかさスタジアム京都）第３節の１回戦２試合が行われ、大院大と大商大が先勝した。大院大は京産大から八回に８点を奪って１０−４で逆転勝ち。大商大はプロ注目の春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が２安打１盗塁と活躍。星野世那投手（４年・近江）が４安打完封し、龍谷大に２−０で勝った。今秋ドラフト候補の春山が「３番・ＤＨ」で今季初めてスタメン出場し、２安打１