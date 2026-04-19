◇セ・リーグ巨人3−4ヤクルト（2026年4月18日神宮）巨人は守護神のマルティネスが打ち込まれ、今季初のサヨナラ負けを喫した。3―2の9回に登板して3安打に三盗も許すなどまさかの乱調。6試合目で初のセーブ失敗で初黒星もつき、無言で球場を後にした。阿部監督は「長いシーズン、こういうこともある。スワローズの勢いが勝った」と受け止め、6回1失点と好投したマタの次回登板について「外国人枠のこともあるので、い