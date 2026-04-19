◇セ・リーグヤクルト4−3巨人（2026年4月18日神宮）ヤクルトは高卒2年目19歳の田中が、劇的勝利を呼び込んだ。1点を追う9回先頭で2ボールからマルティネスの154キロ直球を強振し、右翼線へ二塁打。逆転サヨナラの起点をつくり、「しっかり振ってヒットにできればなと思っていた。めちゃくちゃうれしい」と笑顔で振り返った。池山監督も「田中があのストレートをよくはじき返した」と目を細めた。