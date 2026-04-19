「関西学生野球、関大４−２同大」（１８日、ほっともっと神戸）第３節の１回戦２試合が行われ、関大は同大を４−２で下し、立命大は関学大に５−０で勝利した。関大はドラフト候補左腕の米沢友翔投手（４年・金沢）が先発し、６回２／３を６安打２失点。準完全試合だった前節１１日の関学大戦に続く連続完封とはならなかったが、エースらしい粘り。立命大は３投手による完封リレーでしのいだ。終盤のピンチも、米沢は懸命に