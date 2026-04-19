ロブチェンの直近2戦は2人引き。落ち着き十分、後肢の踏み込みに力強さが目立った。ただ前走時の返し馬は掛かり気味だったので、馬場入り後の気配は要チェック。リアライズシリウスの前走は体を大きく使って、外めをテンポ良く歩けていた。適度に気合も乗り、良く見せる。カヴァレリッツォはいい意味で軽さがあって、きびきびと周回する。関東初遠征の今回も同様に落ち着いていれば理想的。前走のグリーンエナジーは体をすっき