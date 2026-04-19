「ボクシング・ＷＢＣ世界バンダム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝を迎え撃つ初防衛戦に向けて「自分が王者だが、挑むつもりでいく」とレジェンドに胸を借りる構えで臨戦態勢を取った。また、１１日に行われた同級挑戦者決定戦を制した那須川天心（２７）＝帝拳