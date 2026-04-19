◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）外角低めギリギリの直球を、佐々木は最短距離で伸ばしたバットに乗せた。全速力でダイヤモンドを一周し「コースに逆らわず強くスイングできました」。０―０の３回２死でヤクルト・奥川から左翼席最前列へ。プロ１号の１日・中日戦（バンテリンＤ）以来の一発は初の逆方向弾だ。初回先頭で左中間二塁打、５回１死は中前へ運び、３安打１打点の大暴れだった。指揮官