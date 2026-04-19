G1馬カヴァレリッツォは初の関東遠征。松原助手は「おとなしい馬なので大丈夫。（状態は）前走と変わりなく良い感じ。毛ヅヤや張りがあって体調面もいい」と順調ぶりを伝えた。今回は前走朝日杯FSから4カ月ぶりの実戦。「まだ成長の余地はあるけど、ひと回り大きくなっている」と進化する素質馬が、満を持して大一番へ挑む。