サウンドムーブは前走スプリングS（4着）で中山への輸送は経験済み。荒ぶることなく馬房の中へ。嶋津助手は「おとなしく落ち着いてうまく運べたと思う。前走も仕上げていたけどいい状態を維持している。今まで大外枠が続いたけど、今回は内枠なのでうまくジョッキーにさばいてもらいたいですね」と2番枠からの激走を願った。