サノノグレーターは午前4時の開門時に坂路でキャンター（4F66秒4）調整を行った。リラックスした雰囲気。尾形師は「先週長めからしっかりやっているのでね。雰囲気はいい」と状態面に満足げ。賞金上位馬の回避で得た出走権。「運を生かしたい」と、葉牡丹賞を2歳コースレコードで駆けた脚力に懸ける。