◇セ・リーグDeNA7−2広島（2026年4月18日マツダ）DeNA・相川監督の起用が的中した。前日から投手を含めて先発5人を入れ替え。8番に投手の東を置くオーダーも功を奏し、今季最多の7点を奪って2連勝を飾った。2回は連打と東の犠打で1死二、三塁とし、林の左犠飛で先制。7回は三森の中前打を起点に6者連続得点の猛攻で一気に勝負を決めた。8試合ぶりの先発起用に応えた林は「チャンスが来た時のために準備はしていた」と胸