昨年ホープフルSを制したロブチェンは3戦連続の関東遠征。房野助手は「馬運車でも落ち着いていたし、体が減ることなく来られた」と状態を伝えた。前走共同通信杯は3着でも初の東京で見せ場は十分。「この先どんどん大きいタイトルを獲っていけるような期待をしています」。膨らむ希望を胸に、同舞台のG1覇者が1冠目に挑む。