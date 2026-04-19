「体操・全日本個人総合選手権」（１８日、高崎アリーナ）個人総合で争う女子決勝が行われ、１５歳の西山実沙（なんばク）がトップだった予選との合計１１０・３３２点で初制覇した。昨年優勝の岸里奈（戸田市ＳＣ）が０・１０１点差で２位、岡村真（相好ク）が３位となった。昨年のＮＨＫ杯覇者の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は段違い平行棒の落下などが響いて５位となり、宮田笙子（順大）は６位。世界選手権（１０月・オランダ）