移籍後初マウンドに上がった杉浦だったが、阪神打線につかまった（C）産経新聞社中日は4月18日に行われた阪神戦（甲子園）に3−4と敗れ、借金は10まで膨らんだ。先発の大野雄大が6回5安打2失点11奪三振と試合を作り、7回から2番手にスイッチ。しかし、日本ハムから金銭トレードで移籍してきた杉浦稔大が阪神打線につかまった。1点をリードした7回から登板すると、森下翔太に同点適時二塁打、木浪聖也に勝ち越し適時打を浴び、3