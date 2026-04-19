◇パ・リーグ西武3−5日本ハム（2026年4月18日エスコン）西武・栗山のラストイヤーが開幕した。今季限りでの現役引退を表明している中で初昇格し、代打で迎えた9回2死一、二塁の初打席で中前打。昨年4月27日以来、約1年ぶりの安打で通算2151安打目を飾った。25年目の42歳。「考えられるだけの最高の準備をしていた」。22歳柳川の150キロ超の速球に力負けせずに快打した。満塁へ好機を広げて桑原の押し出し四球につなげ、