若葉S2着のロードフィレールは小倉、新潟と輸送経験は豊富。高橋助手は「移動中はおとなしかった。到着してからカイバもしっかり食べていた」と様子を伝えた。前走は約7カ月ぶりの実戦。「使った上積みはある。肉体面が本当に力強くなった」と愛馬の成長に目を細めていた。鞍上には名手武豊を配した。決して侮れない存在だ。