弥生賞ディープインパクト記念2着のライヒスアドラーはダートをハッキングなどで軽めに1周。落ち着いて周回した。上原佑師は「ステップレースを使っている分、直前に強くやる必要もないので。前走を使って、状態も一段階上がっています」と手応え。2走前の東京スポーツ杯2歳S（3着）など強敵相手に接戦した底力は侮れない。