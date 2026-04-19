ラージアンサンブルは坂路でキャンター調整（4F63秒4）。落ち着き十分に駆け上がった。前走すみれS快勝でつかんだクラシック舞台。武井師は「追い切った後もいい感じで来ています。ここに来て、調教でも動くようになった。この時期にG1で走れることが凄い」と愛馬に目を細めて、好走を祈っていた。