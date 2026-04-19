「日本ハム５−３西武」（１８日、エスコンフィールド）漏れた言葉に実感がこもった。「１試合勝つのは大変ですね」。日本ハム・新庄監督はグッタリとした様子で苦笑した。重苦しい展開からの逆転勝ち。何とか連敗を３で止め、珍しく嘆息して「ああ、よかった」とつぶやいた。選手を信じた采配が苦境を打破した。２点を先制された直後の六回。無死一、二塁の好機で奈良間大己内野手にバントさせず、そのまま打たせた。好調の