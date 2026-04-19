昨秋の東スポ杯2歳S勝ち馬パントルナイーフは坂路で4F66秒9、きびきびと駆け上がった。木村師は「与えられた枠順（11番）でしっかり対応できるようにやっていきます。脚元を含め、追い切った後もトラブルなどはありません」と現況を説明。5カ月の休み明けになるが、好メンバーの東スポ杯を制した潜在能力に期待がかかる。