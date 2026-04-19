「楽天９−１ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）打った瞬間、ダメだとばかりに首をひねった。打球は今季から最大６メートル手前に新設されたフェンスを越えた。五回、楽天・浅村栄斗内野手が左越えに待望の１号２ラン。ヒーローインタビューで「ホームランゾーン、ありがとうございます」と声を上げた。昨年までなら左飛を覚悟した打球。「詰まったし、今までの感覚があるので、入らんと思った」と感触を振り返る。