◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）念願の一打を放っても、山瀬慎之助捕手（２４）に笑顔はなかった。「勝たなかったら意味ないですね。それだけです。勝ったらなんでもいいんですけど」。幼なじみの奥川から一時勝ち越しの適時打を放つもサヨナラ負け。ただ白星が欲しかった。同点の４回２死一、二塁。カウント１―２と追い込まれながらも高めの直球を振り抜くと、打球は右前にポトリと落ちた。二塁