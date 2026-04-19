タレントのなかやまきんに君（４７）が１８日、都内で行われた全日の通信制サポート校「渋谷女子インターナショナルスクール」の入学式にサプライズ登場した。「新しいクラスメート」と紹介されて現れると新入生３８人は「えぇ！？」とビックリ。きんに君は「好きなことをやり続ける、これを頭に入れてほしい。それが皆さんの個性になっていきますので、すごく大切にしてもらいたい」とエールを送ると、両胸に鈴を付け、胸筋を