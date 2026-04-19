日本最大級のファッション＆音楽イベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された。Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉（２２）、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・松倉海斗（２８）、Ｍ！ＬＫ・塩粼太智（２５）、超ときめき♡宣伝部、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥら人気者が続々と登場し、２９回目となる同イベントを盛