1枚でおしゃれも快適さも叶えたい方にぴったり♡BAMBI WATERから、トレンド感のあるカップ付きTシャツの新作が登場しました。インナーいらずで美しいシルエットをキープできる設計は、忙しい朝にも嬉しいポイント。春夏のデイリーコーデをぐっとラクに、そしてスタイリッシュに仕上げてくれる注目アイテムです。 クロップド丈で旬スタイルに 新作「カップインクロップドクルーネックT」