◇パ・リーグ楽天9−1ロッテ（2026年4月18日楽天モバイル）今季初のお立ち台。楽天・浅村は新装の本拠地に感謝した。「え〜、テラスありがとうございます」――。5―1の5回1死一塁。開幕から43打席目で待望の1号が生まれた。田中のフォークを捉えた瞬間はうなだれた。「詰まったし、今までの感覚があるので入らんと思った」。左翼フェンスが最大6メートル前へ移設され、誕生したホームランゾーンに着弾。「こういう意味