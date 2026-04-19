「ヤクルト４−３巨人」（１８日、神宮球場）ドラマチックな“池山劇場”だ。ヤクルトは今季２度目のサヨナラ勝ちで首位をきっちりと守った。歓喜の輪に加わった池山隆寛監督は、選手と同じようにびしょぬれになり「ベタベタや」とうれしそうに笑った。２−３の九回。マルティネスに対して全くひるまなかった。途中出場した高卒２年目の池山チルドレン・田中が２本目の安打となる右線二塁打で出塁。無死二塁から丸山和の左越