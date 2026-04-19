きさらぎ賞の勝ち馬ゾロアストロは坂路で4F64秒8〜1F14秒8、余力十分に駆け上がった。佐藤正助手は「金曜はしっかり集中させて乗ったので、前日は体調を整える感じで。前走（きさらぎ賞1着）も悪くなかったですけど、そこからちょっとずつ成長しています。ペースは落ち着くより、流れてほしいですね」と締めくくった。