リアライズシリウスは坂路で4F63秒0、ラスト1F14秒5とリズミカルに駆け抜けた。動きを見守った手塚久師は「雰囲気は落ち着いていて、とても良かった」と穏やかな表情。メンバー唯一の重賞2勝馬。「ゲートも毎週練習してきた。良馬場でやれそうだし、津村君が考えてくれていると思う」と新馬から継続騎乗の鞍上に託した。