「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）エースの貫禄だ。ＤｅＮＡ・東克樹投手は６回４安打無失点、９奪三振で今季３勝目。左腕の力投が味方の好守を生み、快勝につながった。１点リードの六回、小園の抜ければ長打になり得た大飛球を左翼・勝又がジャンピングキャッチ。マウンドから両手を叩いて好プレーをたたえた。大黒柱として「ミスがないようになればこのチームは強い」と守る野手陣にもハッパをかける左