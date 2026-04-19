毎日杯を制したアルトラムスが初の東上、午後3時3分に中山入りした。奥村助手は「落ち着いていて、到着してからもいい雰囲気。体も走れる状態にあります」と万全をアピールした。鍵を握るのはスタート。「シンザン記念ではゲートで遅れたけど、普段から練習しています。二千も適応してくれると思う」と好走を期待していた。