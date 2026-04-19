「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）スタンバイされたジェット風船に囲まれ、阪神逆転勝利の下地を整えた。反撃ムードを高めたのは、湯浅京己投手の１回無失点。ホールドが付かない状況で示した好投が、今季２勝目に直結した。「どんな時でも、やることは変わらない。いい流れを持って来られるように投げました」と汗を拭った。先頭・ボスラーにはフルカウントから空振り三振。「前回も（カウント）３−２から同じよう