アドマイヤクワッズは午後3時3分、決戦の地に降り立った。吉田厩務員は「輸送は慣れたもの。カイバも食べていたし、状態は右肩上がり」と声を弾ませる。前走弥生賞ディープ記念（3着）でコースは経験済み。「前回は負けたけどいいテスト走行。あとはジョッキーに任せたい」とデビューから手綱を取る坂井に“バトン”を託した。