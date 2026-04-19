バステールは前走弥生賞ディープ記念（1着）に続く中山遠征。リラックスした様子で馬運車を降りてきた。下沢助手は「輸送も予定通り来られたし、慣れているので問題ないです。枠は外ですが競馬はしやすそう。一戦一戦凄く成長している。前走よりも状態はいいし、どこまでやれるか凄く楽しみです」と急成長中の愛馬を見つめた。