過去10年で傾向を探る。☆前走クラスG3組【9・7・6・62】が圧倒的な成績を残している。馬券内30頭中22頭を占める。オープン競走組は【0・1・2・16】、条件戦組は【1・2・1・29】。☆前走着順1着は【2・4・1・16】、2着は【0・0・0・7】、3着は【1・2・1・8】と前走好走馬の信頼度はイマイチ。5着以下が6勝を挙げており、凡走組の巻き返しには注意したい。☆世代5歳【4・7・4・43】が勝率、連対率、複勝率全てでトッ