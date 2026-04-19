「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）六甲おろしの大合唱をＢＧＭに、阪神・坂本誠志郎捕手はベンチ裏の通路を歩いた。勝利でこそ報われる捕手、そして主将の激務。試合後、３時間２５分の激闘を静かに振り返った。勝利に欠かせなかったバットでの貢献。出場１０試合ぶりの打点は一時同点に追いつくタイムリーだった。「いいところで打ちたいし、他の打席でも打ちたいですけど、いろんな積み重ねだと思います。また、い