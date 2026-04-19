◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）マルティネスは球速こそ出ていたけど、ストレートにいつものキレがなく、走りがよくないように見えた。最後の長岡への１球もそうだけど、高めに浮いていた。振り返れば、やはり７回。昨年素晴らしい成績を残した田中瑛だけど、左打者に少し分が悪かった（被打率は右打者２割３分６厘、左打者２割７分８厘）。池山監督の代打攻勢が見事だったとはいえ、先頭から４者