芝クッション値9.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前10.6％、4角10.6％ダートG前5.8％、4角4.1％※土曜午前6時。芝は開催が進んで踏み固められたことでクッション値が上がり、土曜は高速決着のレースもあった。ダートはパサパサに乾燥しており、パワーが求められる。