芝クッション値9・4＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前12・9％、4角11・2％ダートG前7・1％、4角5・9％※土曜午前5時30分。芝は内側が若干傷んでいるが、おおむね良好な状態にある。内伸びるが展開次第で外差し決まり、フラットな状態。ダートは乾いてパワーを要する。