◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。連続試合出塁記録では「４９」としており、アジア記録の１８年・秋信守には残り「３」、球団記録の５４年・スナイダーには残り「９」。１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ５０試合連続出塁なるか、注目が集まる。前日