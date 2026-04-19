（フランス映画界を代表する女優の１人、ナタリー・バイさんが１７日（日本時間１８日）、パリの自宅で死去した。７７歳だった。遺族がＡＦＰ通信に明らかにした。報道によるとバイさんはレビー小体型認知症（ＤＬＢ）と診断された後に亡くなったと説明された。ＤＬＢは脳に「レビー小体」というタンパク質の塊が蓄積し、神経細胞を壊す進行性の病でアルツハイマー型に次いで２番目に多い認知症とされている。１９４８年７月