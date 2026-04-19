◇セ・リーグ中日3―4阪神（2026年4月18日甲子園）中日はリーグ最多8度目の逆転負けを喫し、両リーグ最速の2桁借金10に到達した。開幕18試合目はチームでは80年の14試合目、64年の16試合目に次ぐ3番目のスピードだ。テコ入れしたはずの救援陣が踏ん張れなかった。3―2の7回、日本ハムから金銭トレードで獲得した杉浦が昇格即初登板。1死一塁で森下に適時二塁打され同点。その後2死一、三塁で木浪に決勝打を浴びた。新外