◇セ・リーグ広島2―7DeNA（2026年4月18日マツダ）広島・二俣翔一内野手（23）が18日のDeNA戦（マツダ）に「8番・右翼」で今季初先発し、2―7の完敗にあって存在感を示した。7点劣勢の7回に右中間へ適時三塁打。チーム唯一のマルチ安打を記録するなど、2得点に絡む活躍で抜てきに応えた。チームは2連敗で借金は今季最多の4に膨らみ、5位に転落した。二俣が今季初スタメンで輝きを放った。7回1死一塁。初対戦となったマル