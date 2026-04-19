◇セ・リーグ広島2―7DeNA（2026年4月18日マツダ）広島は貧打でDeNA戦4連敗。今季最多の借金4で5位に転落した。3番・遊撃の小園が攻守で精彩を欠いた。2回先頭・三森のゴロに逆を突かれて左前打となり、先制点に直結。8回1死から中前打も、初回1死一塁、3回1死一、二塁では凡退した。新井監督は2回の守備に「後ろ（観客席）と重なったということだったけど、本拠地なんだから集中してやってもらいたい」と苦言。中軸の