「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）またも阪神・森下翔太外野手のバットが火を噴いた。しびれるシーソーゲームで２本の適時打を放ち、チームの連勝に貢献。前日の決勝弾に続き、超満員の甲子園を熱狂させた。試合を動かしたのは０−０の三回だ。２死一塁の場面で大野の初球を捉え、左翼線への痛烈な一打。一走の中野が快足を飛ばして生還。先制点をもたらした。「いいところに飛んでくれたんで、（中野）拓夢さん、頼